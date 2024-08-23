Казахско-таджикские отношения демонстрируют высокую динамику развития - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой, передаёт BaigeNews.

Второй день государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева начался со встречи с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой.

Глава государства отметил, что казахско-таджикские отношения демонстрируют высокую динамику развития. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что накануне было подписано историческое соглашение – Договор о союзнических отношениях, который знаменует начало качественно нового этапа двустороннего сотрудничества.

"Это документ исторической важности, который является, по сути, большим шагом вперед. Я поддерживаю предложение уважаемого Президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона об активизации межпарламентских связей. Это очень важно. Мы знаем Вас как истинного друга нашей страны. Ваши студенческие годы прошли в Казахстане. Поэтому мы надеемся на то, что наши связи по парламентской линии будут развиваться успешно и станут очень важным элементом двустороннего сотрудничества и союзничества", - сказал Президент Казахстана.

Спикер нижней палаты Парламента Таджикистана выразил признательность главе государства за всемерную поддержку развития контактов между законодательными органами двух стран.

"Я очень рад этой встрече. Хочу отметить, что Ваша искренняя дружба с нашим Президентом уважаемым Эмомали Рахмоном служит основой укрепления дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими государствами. Казахстан является для нас надежным другом и стратегическим партнером. Ваш визит свидетельствует о динамичном развитии наших двусторонних отношений. Мы придаем важное значение этому событию. В рамках визита подписано 16 документов, среди которых историческое значение имеет Договор о союзничестве", – отметил Махмадтоир Зокирзода.

Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана подтвердил готовность работать над дальнейшим укреплением межпарламентских связей, расширением договорно-правовой базы, активизацией взаимодействия по линии группы дружбы между парламентами двух стран.

В ходе беседы собеседники подчеркнули важность законодательного обеспечения достигнутых договоренностей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.