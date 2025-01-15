Токаев провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports
Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports по строительству ряда крупных объектов.
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Президент провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Аль-Шамиси, передаёт BaigeNews.kz
Встреча была посвящена обсуждению перспектив двустороннего сотрудничества, а также реализации достигнутых ранее договоренностей в транспортно-логистической отрасли.
Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports по строительству ряда крупных объектов, подчеркнув, что эти инициативы соответствуют стратегическим интересам Казахстана в развитии морской и портовой инфраструктуры на Каспийском море.
Глава государства подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры и транзитных коридоров имеет большое значение для обеспечения устойчивого экономического роста страны и активизации международной торговли.
Мухаммед Аль-Шамиси поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за неизменную поддержку при реализации совместных инвестиционных проектов. Он также проинформировал Президента о взаимовыгодном сотрудничестве с фондом "Самрук-Казына" и национальной компанией "Қазақстан темір жолы".
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев и Мухаммед Аль-Шамиси выразили уверенность в успешной реализации совместных проектов.
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