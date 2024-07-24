  • 24 Июля, 13:57
  • BAIGENEWS
Самолет с пассажирами на борту разбился в Непале
Для чего будут проводить сельхозперепись в Казахстане
В Мангистау задерживают руководителей нефтесервисных компаний
Минздрав Казахстана разрабатывает новые меры против приписок медуслуг
6,9 тыс новых рабочих мест создано с начала года на промышленных предприятиях Казахстана
В Кызылорде наблюдается дефицит сжиженного газа
Поддельные сертификаты ЕНТ выявили в Казахстане
12-летняя девочка родила в Павлодарской области
Сель унёс автомобили и повредил мосты в Кыргызстане
В продажу поступила "слепая" кукла "Барби"
Зачем в Астане подняли цену за проезд в автобусах
Названа причина смерти абитуриента на территории КазНУ
Рейдерский захват или развод: что происходит в Wildberries
Житель Актау с помощью ИИ написал песню о дефиците воды
Стали известны подробности об убийстве 17-летнего подростка в Алматы

Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения

Сегодня, 13:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения Сегодня, 13:33
Сегодня, 13:33
63

Глава государства провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передаёт BaigeNews.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Шавката Мирзиёева с днем рождения и пожелал ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана.

Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает личный вклад лидера Узбекистана в укрепление казахско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.

Собеседники отметили поступательную динамику двустороннего взаимодействия и обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки. Кроме того, состоялся обмен мнениями по графику предстоящих встреч на высшем уровне.

Самое читаемое

Наверх