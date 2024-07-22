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Токаев поздравил избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на выборах

Сегодня, 14:51
АВТОР
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Токаев поздравил избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на выборах Сегодня, 14:51
Сегодня, 14:51
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Глава государства поздравил вновь избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана с победой на выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту, передаёт BaigeNews.

В ходе беседы стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-иранских отношений.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

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