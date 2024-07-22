Токаев поздравил избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на выборах

Глава государства поздравил вновь избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана с победой на выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту, передаёт BaigeNews.



В ходе беседы стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-иранских отношений.



Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.