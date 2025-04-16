  • 16 Апреля, 15:46
  • BAIGENEWS

Токаев: Задача правительства – не допустить снижения благосостояния населения

Глава государства провел рабочее совещание по экономическим вопросам

Сегодня, 13:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 13:06
Сегодня, 13:06
167
Фото: Акорда

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание Совета Безопасности Казахстана, передает BaigeNews.kz.

В ходе мероприятия был обсужден алгоритм действий по изменению ситуации на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов.

Заслушаны доклады Премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова, а также других должностных лиц заинтересованных органов.

Президент отметил, что текущая глобальная экономическая ситуация носит нестабильный характер и требует готовности к любым сценариям ее развития.

Касым-Жомарт Токаев обозначил основные направления предстоящей работы.

"Задача Правительства – не допустить снижения благосостояния населения, темпов экономического роста и объема привлекаемых инвестиций", – сказал Глава государства.

Президент также подчеркнул, что кризисные ситуации в мире всегда несут как вызовы, так и создают новые возможности для развития.

Касым-Жомарт Токаев обозначил конкретные стратегические направления, способные укрепить экономический, транспортно-логистический и человеческий потенциал страны.

Было подчеркнуто, что планы по крупным инфраструктурным проектам и цифровизации должны оставаться одними из ключевых направлений экономической политики Казахстана.

"Мы должны выполнить основные социальные обязательства перед населением и продолжить реализацию важных инфраструктурных проектов", – сказал Президент.

Отдельное внимание было уделено совершенствованию подходов в реализации денежно-кредитной политики и обеспечению финансовой стабильности государства.

По итогам совещания Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений государственным органам.

Самое читаемое

Наверх