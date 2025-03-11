  • 11 Марта, 17:08
  • BAIGENEWS

Токаев провел перестановки в своей Администрации

Обновились сотрудники.

Сегодня, 15:35
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Акорда Сегодня, 15:35
Сегодня, 15:35
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Так, распоряжением президента Шайназарова Айжан Болатовна освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

На ее должность назначен Нукенов Абзал Нукенович.

Также был назначен заведующий Отделом по коммуникациям АП ПК Кульшманов Канат Амангельдинович.

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