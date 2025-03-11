Сегодня, 15:35

Сегодня, 15:35

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Так, распоряжением президента Шайназарова Айжан Болатовна освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

На ее должность назначен Нукенов Абзал Нукенович.

Также был назначен заведующий Отделом по коммуникациям АП ПК Кульшманов Канат Амангельдинович.