Токаев произвел кадровые перестановки в Администрации президента
Глава государства подписал несколько распоряжений.
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
221Фото: baigenews.kz
Касым-Жомарт Токаев своими распоряжениями уволил нескольких людей из Администрации президента и назначил на их места новых сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.
Так, распоряжением Главы государства Толеев Нурдаулет Толеулы освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан. На его место назначили Адаева Ербола Даненовича.
Также распоряжением Токаева Калайчиди Алексей Дмитриевич освобожден от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан. Его место занял Ергарин Даурен Тлекович.
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