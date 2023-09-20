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Токаев провел переговоры с президентом Монголии

Сегодня, 06:49
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akorda.kz Сегодня, 06:49
Сегодня, 06:49
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Токаев отметил теплые и традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Монголией.

Президент подчеркнул возможность расширения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.

Глава государства также отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу межправительственной комиссии и создать Деловой совет Казахстана и Монголии.

В завершение встречи президенты двух стран обсудили возможность взаимных визитов в скором времени.

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