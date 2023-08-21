Токаев провел переговоры с премьер-министром Вьетнама

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Глава государства отметил, что сегодня он провел продуктивные переговоры с Президентом Во Ван Тхыонгом, на которых были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества.

"Сегодня утром у меня состоялись очень продуктивные переговоры с Президентом Во Ван Тхыонгом. Мы достигли очень важных договоренностей, которые будут способствовать укреплению наших отношений и сотрудничества во многих областях. У меня также были встречи с вьетнамскими бизнесменами. Я твердо намерен поддержать их присутствие на казахстанском рынке. Мы будем содействовать их деятельности в Казахстане, поскольку искренне заинтересованы в длительном присутствии вьетнамского бизнеса в нашей стране", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность, что подписанный сегодня межправительственный План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества станет одним из ключевых инструментов активизации взаимодействия в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии, сельское хозяйство, транзит и туризм.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отметил, что визит Касым-Жомарта Токаева придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству Казахстана и Вьетнама.

"Ряд документов и соглашений, подписанных двумя сторонами, является прочной основой для реализации сотрудничества в будущем. Мы заинтересованы обсудить с Вами дальнейшие пути и средства укрепления и углубления отношений Казахстана и Вьетнама в политической, дипломатической, инвестиционной и торговой сферах", – подчеркнул Фам Минь Чинь.

Ранее сообщалось, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита во Вьетнам возложил цветы к монументу национальным героям, а также почтил память национального лидера этой страны Хо Ши Мина.

В ходе визита Президент РК отметил, товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом достигнет 1 млрд долларов до конца 2023 года.

Казахстан и Вьетнам подписали соглашение об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов.