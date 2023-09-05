Токаев провел оперативное совещание Генштаба Вооруженных сил Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Генштаба Вооруженных сил Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев осмотрел передовой пункт управления Генерального штаба и провел оперативное совещание.

"Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов доложил об общей обстановке. Затем в режиме видеоконференцсвязи с докладом о выработанных мерах по повышению оборонного потенциала страны выступил Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр", - говорится в сообщении.

Кроме того, о ходе выполнения поставленных задач отчитались главнокомандующие видами Вооруженных сил и командующий войсками РГК "Юг", а также аким области Абай и и.о акима Северо-Казахстанской области.

В ходе совещания Президент подчеркнул необходимость обеспечения армии высокотехнологичным вооружением и военной техникой. Глава государства обратил особое внимание на важность укрепления отечественного оборонно-промышленного комплекса.