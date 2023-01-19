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Токаев провел консультации по роспуску мажилиса парламента Сегодня, 13:05
198
Сегодня, 13:05
198

Токаев провел консультации по роспуску мажилиса парламента

Президент провел консультации с председателями палат парламента и премьер-министром по роспуску мажилиса парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов, передает BaigeNews.kz

Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов. 

"В сентябрьском послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов сената. Теперь нам предстоит провести выборы в мажилис и маслихаты", – сказал президент.

В ходе консультаций, проводимых главой государства в соответствии с 63 и 86 статьями Конституции, выступили председатель сената Маулен Ашимбаев, председатель мажилиса Ерлан Кошанов и премьер-министр Алихан Смаилов. 

По итогам встречи президент сообщил, что примет итоговое решение с учетом высказанных сегодня предложений. 

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#Акорда #роспуск мажилиса #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:05
198
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