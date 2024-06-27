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Токаев: против коррупции ведётся огромная работа на всех уровнях

Сегодня, 12:46
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 12:46
Сегодня, 12:46
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Фото: akorda.kz

На встрече с журналистами в Астане президент Казахстана заявил о том, что власть принимает конкретные меры по обеспечению верховенства закона в каждой сфере жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В Казахстане, как и в любом другом правовом государстве, все граждане и институты должны неукоснительно соблюдать законы, правила и нормы. Противоречия и разногласия в обществе должны разрешаться в соответствии с национальным законодательством и основными международными нормами. Это моя непоколебимая позиция. Только так мы построим процветающее и справедливое общество. Поэтому принцип "Закон и Порядок" следует рассматривать как надежный фундамент для построения Справедливого Казахстана – страны равных возможностей для всех и каждого", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что интенсивная работа ведётся против коррупции на всех уровнях.

"Мы открыто говорим об этой хронической болезни. Материалы СМИ пестрят сообщениями о задержаниях чиновников. И говорим иногда даже себе в ущерб, потому что среди наших граждан, да и за рубежом складывается впечатление, что Казахстан – это сплошь коррумпированная страна. Это не соответствует реальному положению дел, хотя проблема существует – это мы признаем. Только тогда будет результат", - уверен глава государства.

 

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