Токаев: против коррупции ведётся огромная работа на всех уровнях

На встрече с журналистами в Астане президент Казахстана заявил о том, что власть принимает конкретные меры по обеспечению верховенства закона в каждой сфере жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В Казахстане, как и в любом другом правовом государстве, все граждане и институты должны неукоснительно соблюдать законы, правила и нормы. Противоречия и разногласия в обществе должны разрешаться в соответствии с национальным законодательством и основными международными нормами. Это моя непоколебимая позиция. Только так мы построим процветающее и справедливое общество. Поэтому принцип "Закон и Порядок" следует рассматривать как надежный фундамент для построения Справедливого Казахстана – страны равных возможностей для всех и каждого", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что интенсивная работа ведётся против коррупции на всех уровнях.