Глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нестабильность на международных рынках, передаёт BaigeNews.kz.

"Вы знаете, что в мире складывается непростая ситуация, вызванная планами по разворачиванию глобальной торговой войны. Если такая война все же произойдет, ее последствия затронут все страны. В этом сомнений нет. В то же время мы приветствуем рациональное решение Президента Трампа объявить 90-дневный мораторий, чтобы уточнить позиции всех вовлеченных в торговый конфликт стран и по возможности начать переговоры", - сказал он.

По словам президента, эксперты предупреждают, что введение взаимных тарифов может спровоцировать серьезный спад мировой экономики и необратимо подорвать все правила международной торговли со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до вооруженных конфликтов.

"В начале недели все ключевые индексы находились на минимальных значениях, а нефть опускалась ниже 60 долларов за баррель. Однако после объявления американской администрацией тарифной отсрочки был зафиксирован рост котировок. Сейчас на мировых фондовых рынках и сырьевых биржах царит беспрецедентная нервозность, хотя признаки стабилизации все же присутствуют. Очевидно, что в мире происходит переход к политике жесткого тарифного противостояния. Речь идет не просто об очередной рецессии, а о возможном фундаментальном кризисе, затрагивающем основы мировой экономики с тяжелейшими последствиями для всей системы международных отношений. Мы тщательно анализируем ситуацию и учитываем все возможные риски. Как бы трудно ни было, Казахстан не отступит от намеченного стратегического курса всесторонней модернизации. Мы продолжим реализацию крупных проектов в сферах инфраструктуры, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, цифровизации и в других направлениях. И, разумеется, государство будет выполнять свои социальные обязательства", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, необходимо максимально адаптироваться к глобальной ситуации – тщательно продумывать каждый шаг и принимать взвешенные решения. Важно защитить экономику страны от различных вызовов.