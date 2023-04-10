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Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении Сегодня, 18:24
99
Сегодня, 18:24
99

Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении

Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz. Он отметил, что наша страна приветствует усилия по скорейшему заключению мирного договора.

"Казахстан и Азербайджан плодотворно взаимодействуют в рамках различных многосторонних структур, придерживаются схожих позиций по многим актуальным международным и региональным вопросам. В целом, у нас имеется общее понимание необходимости продолжения взаимной поддержки и принятия совместных мер для укрепления стабильности и безопасности в регионе", - сообщил глава государства на пресс-конференции. 

Сегодня в Астане встречали президента Азербайджана Ильхама Алиева. По итогам переговоров главы двух государств подписали совместное заявление и протокол о создании Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики

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Сегодня, 18:24
99
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