Токаев произвёл перестановки в сенате

Касым-Жомарт Токаев подписал указы о прекращении полномочий ряда сенаторов и следом назначил новых депутатов сената парламента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В числе тех, чьи полномочия указом главы государства были прекращены, оказались:

Ашимбаева Маулена Сагатханулы;

Волкова Владимира Васильевича;

Жумагулова Бакытжана Турсыновича;

Жусипа Нурторе Байтелесовича;

Калтаевой Ляззат Молдабековны;

Кожамжарова Кайрата Пернешовича;

Кул-Мухаммеда Мухтара Абрарулы;

Мусабаева Талгата Амангельдиевича;

Нуржигитовой Даны Омирбаевны;

Сафинова Канатбека Бейсенбековича;

Сулеймен Ляззат Жанылыскызы;

Трумова Серикбая Утелгеновича;

Шакирова Аскара Оразалиевича.

Токаев также подписал указ о назначении следующих сенаторов:

Асанов Жакип Кажманович;

Ашимбаев Маулен Сагатханулы;

Жусип Нурторе Байтелесович;

Калтаева Ляззат Молдабековна;

Шакиров Аскар Оразалиевич.

Кроме того, глава государства назначил новых депутатов сената от Ассамблеи народа Казахстана:

Больгерт Евгений Андреевич;

Кузиев Закиржан Пирмухамедович;

Ниязова Нурия Исмагиловна;

Сатвалдиев Алишер Гапиржанович;

Шиповских Геннадий Геннадиевич.