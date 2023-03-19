Токаев проголосовал на выборах в мажилис и маслихаты

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал в Астане на выборах депутатов в мажилис и маслихаты. Об этом сообщила пресс-служба Акорды, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в мажилис парламента Республики Казахстан и местные маслихаты на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени Аль-Фараби", - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев проголосовал в 7:15 на 59 избирательном участке, где зарегистрирован 2 861 избиратель.