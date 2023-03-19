- Ерлан Кошанов и Маулен Ашимбаев проголосовали на внеочередных выборах в Астане 08:56 62
- Лучший теннисист Казахстана проиграл 134-й ракетке мира 08:48 68
- "Мы подаем в отставку" — Алихан Смаилов 08:42 118
- Все избирательные участки начали работу в Казахстане – ЦИК РК 08:21 158
- Токаев проголосовал на выборах в мажилис и маслихаты 08:11 137
- Алихан Смаилов и Ерлан Карин приняли участие в выборах 07:40 355
- В Казахстане к голосованию приступили 8 272 избирательных участка 07:26 240
- Открылись избирательные участки в Омске, Бишкеке и Дели 07:17 215
- В Казахстане стартовали выборы в мажилис и маслихаты 07:00 288
- В Астане создали условия для голосования лиц с инвалидностью 06:12 341
- Избирательные участки открылись в Джакарте, Бангкоке и Ханое 06:09 301
- Начали работу участки для голосования казахстанцев еще в ряде стран 05:42 329
- Гвардейцы эвакуировали людей из горящего дома в Кызылорде 05:38 351
- Айдос Ербосынулы сделал заявление о возвращении на ринг после комы 04:25 503
- Первыми за рубежом начали свою работу участки для голосования в Японии и Кореи 04:01 375
- Ученые Шымкента придумали новый способ очистки питьевой воды 03:11 534
- Водителю, по вине которого погибла главврач больницы в Караганде вынесли приговор 02:37 521
- Школьника из Казахстана пригласили обучаться в престижном вузе США 01:46 583
- Мультипликаторы из Петропавловска снимают мультфильм на основе археологических открытий поселения Ботай 00:38 421
- Сабина Алтынбекова выиграла чемпионат ОАЭ с новым клубом 18.03.2023 500
- 54-летняя женщина родила сына после ЭКО в Туркестанской области 18.03.2023 526
- Меруерт Тусипбаева высказалась о выступающих на тоях артистах 18.03.2023 550
- Туркестанские полицейские прикрыли публичный дом 18.03.2023 582
- Для борьбы с мошкой в Павлодарской области потребуется 100 тонн биопрепарата 18.03.2023 630
- Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах страны 18.03.2023 516
- Коронавирусом за сутки заразились 77 казахстанцев 18.03.2023 441
- "Прокачать" виртуального героя обещал мошенник жителю Текели 18.03.2023 495
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 536
- Подтопленные сёла Актюбинской области посетил глава МЧС 18.03.2023 550
- 71 новый автобус получили школы Туркестанской области 18.03.2023 511
- В МИИР отреагировали на слухи о причинах очереди из фур на казахстанско-китайской границе 18.03.2023 567
- Бублик вырвался в четвертьфинал, а Жукаев в полуфинал турниров Challenger и ITF 18.03.2023 530
- Три смерти на трассе: непогода спровоцировала рост ДТП в области Жетысу 18.03.2023 551
- Минторговли: в Казахстане снизились цены на овощи 18.03.2023 529
- Школьники из Алматы заставили искусственный интеллект диагностировать болезни 18.03.2023 529
- Фанаты "увидели" Геннадия Головкина в Елене Рыбакиной 18.03.2023 575
- Министерство культуры и TikTok проводят онлайн-фестиваль в честь Наурыза 18.03.2023 577
- Водородные технологии и лучшую британскую говядину планируют поставлять в Казахстан 18.03.2023 577
- Правительство Казахстана настроено на дальнейшее взаимодействие с Великобританией — Смаилов 18.03.2023 554
- Новые дома построят для пострадавших от паводка в Актюбинской области 18.03.2023 531
- Человек сгорел в строительном вагончике в Павлодаре 18.03.2023 673
- Токаев принял министра иностранных дел Великобритании 18.03.2023 635
- Казахстанские пользователи ВК и Telegram пожаловались на сбои 18.03.2023 677
- 100 дней в кресле акима: что думают астанчане о работе Жениса Касымбека 18.03.2023 609
- Крупную партию рыбы изъяли туркестанские полицейские 18.03.2023 642
- Крыша течёт, стены рушатся: в "Астана Арена" не раскрыли расходы на ремонт 18.03.2023 1122
- Почему казахи не учат родной язык: реальные истории русскоговорящих казахов 18.03.2023 759
- Рыбакина стала восьмой ракеткой мира 18.03.2023 444
- Казахстанским медучреждениям дадут свободу выбора поставщиков информсистем 18.03.2023 581
- Министр иностранных дел Великобритании прилетел в Астану 18.03.2023 577
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 1193
- Где и когда будет построен завод по утилизации ПХД-отходов в Акмолинской области 18.03.2023 606
- В этом году в Казахстане откроют 26 новых овощехранилищ 18.03.2023 570
- В Турции выпустили книгу о февральском землетрясении 18.03.2023 588
- Илон Маск обещал раскрыть секрет о рекомендациях в Twitter 18.03.2023 535
- Рыбакина разгромила первую ракетку мира в США 18.03.2023 751
- Возможное ухудшение качества воздуха ожидает жителей четырёх городов 18.03.2023 565
- В Алматинской области школьница родила ребёнка от 54-летнего соседа 18.03.2023 978
- YouTube разблокировал канал Дональда Трампа 18.03.2023 703
- Двоих осуждённых освободили из колонии по решению Верховного суда 18.03.2023 750
- В Астане 3000 домбристов одновременно исполнили казахский кюй 18.03.2023 858
- Около полусотни дачных домов подтопило в Уральске 18.03.2023 610
- Бывший пожарный подал иск к ДЧС Астаны 18.03.2023 838
- Сколько вкладчиков Отбасы банка получат максимальную сумму компенсации по депозитам 18.03.2023 682
- В Казахстане наступил день тишины перед выборами 18.03.2023 648
- Два дома, 12 дворов подтоплены в посёлке Каратал в Актюбинской области 17.03.2023 661
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 957
- Школьник при странных обстоятельствах скончался в Алматинской области 17.03.2023 920
- Мобильное приложение для водителей Sapar доступно для скачивания в PlayMarket и AppStore 17.03.2023 738
- Как правильно подать жалобу на работодателя, рассказал эксперт 17.03.2023 725
- Река смыла созданный спасателями вал и устремилась в село в Актюбинской области 17.03.2023 674
- Власти Турции оценили ущерб от землетрясений 17.03.2023 690
- Автомобиль врезался в остановку в Аркалыке 17.03.2023 704
- Нарушения в работе ТЭЦ Семея выявил Антикор 17.03.2023 676
- Укол на вырост: дети с редким заболеванием бесплатно получили современное лекарство 17.03.2023 878
- Как избирательные участки Астаны готовятся к выборам 17.03.2023 934
- В контрабанде авто из России подозревают жителя Атырауской области 17.03.2023 860
- Сколько ТРЦ построили в Казахстане 17.03.2023 619
- Курс доллара резко снизился в Казахстане 17.03.2023 748
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 832
Сегодня, 08:11
137
137Фото: akorda.kz
Токаев проголосовал на выборах в мажилис и маслихаты
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал в Астане на выборах депутатов в мажилис и маслихаты. Об этом сообщила пресс-служба Акорды, передаёт BaigeNews.kz.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в мажилис парламента Республики Казахстан и местные маслихаты на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени Аль-Фараби", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев проголосовал в 7:15 на 59 избирательном участке, где зарегистрирован 2 861 избиратель.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Туркестанские полицейские прикрыли публичный дом 18.03.2023 582
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 534
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 1186
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 953
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 1226
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2287
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 7333
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 977
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1016
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 955
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4222
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 927
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6069
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3162
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1552
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18200
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 3823
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 2911
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1842
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 2801
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20288
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2552
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1960
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1734
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1933
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6007
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10583
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2236
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3492
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2607
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15029
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 2750
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2215
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1984
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5014
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2375
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3944
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 3857
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5839
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 11040
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2437
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3311
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 36132
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2407
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2732
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3340
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2596
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5733
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3620
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3274
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6867
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3718
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2855
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3043
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 13687
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3026
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12779
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16029
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3345
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4858
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2349
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8286
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17618
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26592
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4648
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3443
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4719
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 3021
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3346
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43906
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 3027
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4867
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6613
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 12171
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 4214
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 28439
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4999
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 5221
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3815
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 6144
-
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 832
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 728
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 741
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1017
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 877
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 741
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1321
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 836
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1157
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1263
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1223
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1278
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6124
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1408
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1482
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1499
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1671
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1445
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2176
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1628
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1682
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2362
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2026
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1839
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2557
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2467
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2361
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2139
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3005
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3309
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2868
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3768
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3525
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2992
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3310
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3720
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3004
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3879
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3885
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3810
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4364
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3291
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3612
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3731
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4182
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4041
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4617
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4309
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3955
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3637
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3769
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4145
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4640
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4723
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4843
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4642
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 5345
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5375
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4517
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4992
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4440
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4150
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4448
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4473
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4679
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5198
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5169
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4206
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5986
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4725
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5222
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4720
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5099
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5233
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 5286
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4506
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 4271
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 5000
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4982
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4717