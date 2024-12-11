Горнодобывающая отрасль играет ключевую роль в экономическом развитии страны. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область. Президент отметил, что следующий год, объявленный Годом рабочих профессий, очень важен с точки зрения поддержки отечественной промышленности. По мнению руководителя Института евразийской политики Максима Крамаренко, в ходе этой поездки Глава государства оказал внимание и уважение человеку труда, передает BaigeNews.kz.

- Максим Борисович, последние визиты Президента Касым-Жомарта Токаева были сосредоточены на развитии внешнеполитического курса страны. О чём свидетельствует возобновление его поездок по регионам?

- В течение своего президентства Касым-Жомарт Токаев регулярно посещал различные регионы, стремясь поддерживать баланс между реализуемой им внешней и внутренней политикой. В этом году его внешнеполитическая активность была особенно заметна, что связано с председательством республики в нескольких международных организациях. Однако это не означает, что внутриказахстанские процессы остались без внимания Президента. Освещение его визита в Актобе в казахстанских СМИ является подтверждением того, что Токаев продолжает внимательно следить за внутренней политикой.

- В программе посещения Президентом Актюбинской области сделан акцент на промышленные объекты. Связано ли это с контролем выполнения задач по развитию отрасли, обозначенных в Послании народу?

- Президент действительно посетил промышленные объекты Актюбинской области, возможно, чтобы дать собственную оценку развитию промышленности региона. Согласно отчёту акима области, показатели в этой сфере неплохие: промышленное производство выросло на 4%, а объём прямых иностранных инвестиций за первые шесть месяцев 2024 года достиг 175 миллионов долларов. Однако главная цель визита Токаева в регион — увидеть, как живёт простой человек труда в Казахстане, какие заботы его волнуют, что тревожит и о чем он, возможно, мечтает. Президент, по сути, "снимал реакцию" общества на строительство "Справедливого Казахстана". Поэтому помимо промышленных объектов, он посетил областной перинатальный центр, где пообщался с медиками, детскую футбольную академию, центр оперативного управления департамента полиции и технический колледж, где готовят для Казахстана представителей рабочих профессий. Здесь нужно вспомнить, что в своей инаугурационной речи Президент говорил как раз о важности внимания и уважения к такому человеку труда. Он отметил тогда, что необходимо ещё выше поднять статус педагогов, врачей, стражей порядка, спасателей, рабочих и крестьян. По его мнению, представители этих профессий должны стать самыми уважаемыми гражданами страны. Можно сказать, что в ходе этой поездки Глава государства сам оказал внимание и уважение такому человеку труда.

- Какую роль играют регионы в развитии экономики страны? Стали ли в последние годы в Казахстане уделять особое внимание повышению уровня благосостояния граждан, живущих в областях республики?

- Региональные органы власти несут большую ответственность за создание реальных условий, способствующих повышению благосостояния простых граждан. Потому что акимы имеют непосредственный контакт с населением, и от того, как они на местах реализуют принятые политические решения, а также объективно доводят до республиканских властей информацию о ситуации, складывающейся в обществе вверенной им административно-территориальной единицы, во многом зависит внутриполитическая стабильность и устойчивое развитие республики. Поэтому в этом году республиканские власти ввели определённые критерии оценки эффективности акимов, которые напрямую "привязаны" к социально-экономическому самочувствию простых граждан. Помимо этого, Президент Токаев сам совершает визиты в регионы страны, чтобы увидеть и оценить, как на местах функционирует "Новый Казахстан", следуя принципам справедливости, законности, порядка и обеспечения благополучия простым гражданам республики.