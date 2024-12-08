Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетил Катар и принял участие в конференции Doha Forum – это международное событие, которое в этом году проходит под девизом "Диалог, дипломатия и разнообразие". Глава Казахстана на форуме в Дохе высказался о важности эффективной работы ООН и возрастающей роли "средних" держав. Чем интересен Дохийский форум для Казахстана и какие важные месседжи сделал на нем президент Токаев – мнением с корреспондентом BaigeNews.kz поделилась научный руководитель проектов ЦАИ "Евразийский мониторинг", эксперт в области международных отношений Таисия Мармонтова.

"Дохийский форум – это известная международная площадка, которая работает с 2003 года в государстве Катар и ежегодно собирает на своих полях авторитетных государственных деятелей, лидеров стран, инноваторов и философов. Это важное событие как для Катара, так и для всего мира, потому что форум является интересной и креативной возможностью диалога в мире, где все больше влияния имеет информация. Именно такие форумы, где в короткий срок можно встретиться с большим количеством лиц, провести экспресс-переговоры, наметить серьёзные встречи высокого уровня - это хороший шанс, который будет работать на превенцию конфликтности, налаживание новых коммуникаций и в целом на формирование устойчивых стратегических треков развития", - отметила Таисия Мармонтова.

Эксперт подчеркнула, какое значение имеет для Казахстана участие в международной конференции в Катаре, куда с рабочим визитом отправился глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Нынешний Doha Forum собрал примерно 4500 гостей, которые представляют 150 стран, то есть основную часть мира. Среди гостей 7 глав государств, как заявляют организаторы. Тема форума звучит как "Императив инноваций". Для Казахстана, который сегодня активно работает над инновациями в экономике, улучшением своего логистического потенциала, возможность услышать прорывные идеи, поделиться своим опытом – это важный шаг в совершенствовании модели управления и улучшении своего положения на международной арене", - добавила эксперт.

На Doha Forum глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в специальной сессии в формате Newsmaker Interview и ответил на вопросы модератора - журналиста СNN. Президент Казахстана высказался о важности эффективной работы Организации Объединенных Наций и назревшей необходимости реформирования ООН.

"Касым-Жомарт Кемелевич продемонстрировал свой огромный дипломатический опыт. Мы должны помнить, что он имеет опыт работы в структурах ООН на самом высоком уровне. Он всегда последовательно говорит о том, что ООН – это основной регулятор мировой устойчивости и развития системы международных отношений. Я вижу в очередной раз подтверждение позиции главы государства. ООН в текущей системе координат определяет мировой порядок, соответственно поддержка структур ООН и следование тем принципам, которые заложены ООН, являются гарантом стабильности системы международных отношений", - подчеркнула эксперт.

Эксперт прокомментировала слова президента о возрастающей роли "средних" держав в продвижении мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

"В тот момент, когда сверхдержавы активно заняты борьбой за собственное превосходство, именно "средние" державы выходят на ведущие роли, и специфика внешнеполитических стратегий "средних" держав построена на сетевых многосторонних взаимодействиях. Тот самый многосторонний мир – это мир "средних" держав. А Казахстан как яркий представитель державы среднего уровня как раз и строит свою внешнеполитическую концепцию, основываясь на активном участии в многосторонних институтах. Это объясняет многие внешнеполитические шаги, которые принимает Казахстан на международной арене и которые всегда направлены на сохранение и поддержку структуры ООН", - прокомментировала тезисы Токаева политолог.

"Мы не поддерживаем барьеры и конфликты", - выразил свою позицию Касым-Жомарт Токаев относительно противоречий в мировой торговле.

По мнению Таисии Мармонтовой, глава государства обозначил логичную и взвешенную позицию, которая соответствует внешнеполитической доктрине РК.

"Мы выступаем за широкую кооперацию в рамках многосторонних дипломатических форматов. Это подтверждается нашей активной работой в рамках ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, в рамках того, что несмотря на отказ Казахстана стать полноправным членом БРИКС, мы стали партнером по диалогу этого объединения. Эти моменты говорят о том, что мы выступаем за формирование многополярного мира с разными центрами коммуникации. Наверное, в будущем это и есть путь к той самой устойчивости, в который мы так нуждаемся", - поделилась мнением Таисия Мармонтова.

Важным событием "на полях" Дохийского форума на фоне серьезной эскалации ситуации в Сирии была обозначена встреча глав МИД стран астанинского формата с участием спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии. Как известно, в астанинский формат входят Россия, Иран и Турция как страны - гаранты процесса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ирак, Ливан.

"Астанинский формат по Сирии – это сложный и многоступенчатый процесс. Очень многое в рамках астанинского формата зависит от воли самих сторон. Поддерживая свои позиции миротворца, Казахстан готов оказывать помощь в любой ситуации, когда стороны готовы сесть за стол переговоров и работать над тем, чтобы уменьшить риски и угрозы конфликтности", - прокомментировала Таисия Мармонтова.

Стоит отметить, что до поездки в Катар президент Казахстана с рабочим визитом посетил Саудовскую Аравию, где в Эр-Рияде под председательством Казахстана и Франции прошел One Water Summit. Эксперт Таисия Мармонтова объяснила, почему Казахстану интересно и перспективно развивать отношения со странами Ближнего Востока.