Токаев призвал тюркские страны укрепить сотрудничество в области безопасности
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил в следующем году провести в Астане третью встречу генеральных секретарей советов безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"В мире сохраняется нестабильная ситуация. Международная ситуация остается неустойчивой. В нынешнее неспокойное время очень важно укреплять единство тюркских народов, которое будет служить надежной гарантией нашей общей безопасности.
Нарастают вызовы, связанные с торговлей оружием и наркотиками, терроризмом, экстремизмом, миграцией. Для предотвращения подобных угроз необходимо укрепить сотрудничество в области безопасности", - отметил Токаев, выступаю на 10-м саммите Организации тюркских государств.
Глава государства выступил с предложением провести в следующем году в Астане третью встречу генеральных секретарей советов безопасности. Важно заключить соглашение о совместной борьбе с преступностью и обмене информацией между органами финансовых расследований тюркских государств.
"Не секрет, что сейчас наблюдается застой в работе Совета Безопасности ООН. В такой ситуации следует усилить роль Генеральной Ассамблеи. В то же время необходимо быть более конструктивным в деле реформирования Совета Безопасности. На наш взгляд, в этот важный орган должны войти страны, представляющие все регионы мира, в том числе и страны Глобального Юга.
По отношению к сложным глобальным процессам действия тюркских стран должны проявлять взвешенный подход. В этом контексте мы должны сделать упор на укрепление тюркской интеграции", - добавил президент.
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