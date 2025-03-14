Токаев призвал принять меры против оскорблений и фейков в соцсетях
Необходимо рассмотреть возможные меры пресечения таких действий, заявил президент.
Сегодня, 16:03
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Сегодня, 16:03Сегодня, 16:03
114Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая затронул проблему распространения недостоверной информации и оскорблений в социальных сетях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Сегодня Бекзат Алтынбеков, а ранее Бактыкожа Измухамбетов и Светкали Нуржан подняли весьма актуальную тему общественной этики. В социальных сетях участились случаи оскорблений, унижений чести и достоинства людей, есть те, кто распространяет недостоверную информацию", - заявил Глава государства.
Токаев подчеркнул, что необходимо рассмотреть возможные меры пресечения таких действий, отметив, что подобные проявления недопустимы.