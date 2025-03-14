  • 14 Марта, 17:11
  • BAIGENEWS

Токаев призвал принять меры против оскорблений и фейков в соцсетях

Необходимо рассмотреть возможные меры пресечения таких действий, заявил президент.

Сегодня, 16:03
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 16:03
Сегодня, 16:03
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая затронул проблему распространения недостоверной информации и оскорблений в социальных сетях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодня Бекзат Алтынбеков, а ранее Бактыкожа Измухамбетов и Светкали Нуржан подняли весьма актуальную тему общественной этики. В социальных сетях участились случаи оскорблений, унижений чести и достоинства людей, есть те, кто распространяет недостоверную информацию", - заявил Глава государства.

Токаев подчеркнул, что необходимо рассмотреть возможные меры пресечения таких действий, отметив, что подобные проявления недопустимы.

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