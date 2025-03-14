Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая затронул проблему распространения недостоверной информации и оскорблений в социальных сетях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодня Бекзат Алтынбеков, а ранее Бактыкожа Измухамбетов и Светкали Нуржан подняли весьма актуальную тему общественной этики. В социальных сетях участились случаи оскорблений, унижений чести и достоинства людей, есть те, кто распространяет недостоверную информацию", - заявил Глава государства.