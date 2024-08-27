Глава государства призвал отказаться от натурализации иностранных спортсменов

Президент заявил о необходимости отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов, передаёт BaigeNews.

"Ведь любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев призвал оказывать всестороннюю поддержку школ-интернатам и колледжам, готовящим олимпийский резерв.

"Такие учебные заведения должны быть во всех регионах. В Алматы открылась новая База олимпийской подготовки, на которой наши спортсмены смогут проводить тренировки на самом высоком уровне. В настоящее время в столице строится Национальный университет спорта. Важно, что он будет ориентирован не только на образовательную деятельность, здесь также планируется создать современный исследовательский центр. Уверен, все эти меры обеспечат качественную подготовку нового поколения казахстанских спортсменов – будущих олимпийских чемпионов", – сказал глава государства.

Президент считает, что немаловажную роль в подготовке юных спортсменов играет их духовно-нравственное воспитание на основе традиционных ценностей.