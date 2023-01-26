Токаев призвал кандидатов в депутаты мажилиса воздержаться от неосторожных слов

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Выступая перед депутатами сената парламента в Астане, в четверг, президент призвал кандидатов в депутаты мажилиса воздержаться от неосторожных слов во время предвыборной кампании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

"Через несколько недель начнётся электоральная кампания. Кандидаты приступят к агитационной деятельности, используя самые разные методы для получения голосов избирателей. Это обычная демократическая процедура. В Казахстане многообразие мнений ничем не ограничено. Разрешено всё, что не запрещено законом. Однако есть одна вещь, о которой мы все должны помнить. Выборная кампания должна не разделить, а объединить страну. Хочу вновь призвать кандидатов воздержаться от действий, которые могут посеять смуту в обществе. Неосторожное слово или необдуманный шаг могут пагубно сказаться на будущем всей страны. Это должен понимать каждый наш соотечественник", — заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что разносторонность даёт возможность государству эволюционировать.

"У нас действуют партии с разными политическими позициями. Также вполне закономерно несовпадение взглядов кандидатов по тем или иным вопросам и проблемам. Однако даже бескомпромиссных противников, придерживающихся противоположных убеждений, объединяют общие ценности. Это наша благословенная Отчизна и священная Независимость. Об этих непреложных истинах я писал в статье "Независимость превыше всего". Как известно, борьба за Независимость тесно связана с государственной политикой и повседневным трудом. Мы все в ответе за будущее. Наши потомки будут пристально изучать, каких политических позиций мы придерживались. Исходя из того, какое государство оставит им в наследство старшее поколение, они будут оценивать нынешнее время. Поэтому мы должны сплотиться ради достижения общей цели", — сказал глава государства.

Он также отметил, что обществу нужны прежде всего политики, отвечающие за свои слова и поступки.

"Только так мы сможем укрепить доверие граждан к политической системе. А доверие – это важнейшая ценность. Наша страна крайне нуждается в верховенстве закона и гражданском порядке. Хотел бы напомнить слова Бауыржана Момышулы: "Тот, кто подчиняется дисциплине, не станет рабом". Страна, в которой почитают закон, никогда не проиграет", — подытожил президент.