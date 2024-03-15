Токаев: нельзя противопоставлять различных исторических деятелей, прошлый и современный периоды истории

Единство народа начинается с единства его интеллигенции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"Крайне важно укреплять единство нашего народа. Вы знаете, что об этом я говорю постоянно. Нация, объедин`нная общими устремлениями, никогда не останется внакладе, всегда будет впереди. В укреплении единства народа особая роль принадлежит интеллигенции, особенно представителям старшего поколения, к которым прислушиваются в обществе. Они – цвет и гордость нашей нации. Единство народа начинается с единства его интеллигенции. Иными словами, первостепенное значение имеет солидарность и согласие среди известных и уважаемых в нашем обществе людей. Они должны подавать пример и говорить о действительно больших и созидательных темах, способствующих укреплению единства нации, правильному воспитанию подрастающего поколения", - сказал глава государства.

Он привёл слова председателя Союза писателей, члена Национального курултая Мереке Кулкенова о том, что, если бы видные деятели народа признавали заслуги друг друга, проявляли взаимное уважение, то это содействовало бы усилению сплочённости нашего народа.

"В последнее время стало много обсуждений вокруг различных событий давнего прошлого, известных исторических фигур. Дошло до того, что наши писатели и поэты горячо спорят о происхождении Чингисхана. Сравнивают и противопоставляют лидеров движения "Алаш" и наших деятелей советского периода. Добраться до истины в подобных дискуссиях сложно, а даже если и получится это сделать, такая пустопорожняя полемика, будоражащая общество, нам не нужна.