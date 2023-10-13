Токаев призвал глав стран СНГ продолжать активное взаимодействие
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Касым-Жомарт Токаев призвал участников встречи продолжать активное взаимодействие в формате СНГ для преодоления возникающих вызовов, поиска новых сфер для усиления продуктивного сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Ключевой задачей остаётся развитие тесных торгово-экономических связей. Рынки стран Содружества традиционно являются приоритетными для нас. По итогам прошлого года на государства СНГ приходится более четверти внешнеторгового оборота Казахстана. Эта позитивная динамика сохраняется и в этом году. Торговый оборот Казахстана вырос за семь месяцев на 4,5% и составил 20,5 миллиарда долларов. Нам необходимо в полной мере использовать имеющиеся возможности для дальнейшего укрепления торговых связей", – сказал президент Казахстана.
По его мнению, особое внимание следует уделить устранению торговых барьеров, созданию благоприятных тарифных условий и упрощению административных процедур. Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на важность развития транспортных коридоров на пространстве Содружества.
"Нам необходимо воспользоваться своими уникальными географическими преимуществами и связать глобальные рынки, превратив наш регион в крупнейший транспортно-логистический хаб. В условиях формирования новой экономической географии мира и роста торговых потоков это направление обретает стратегическую значимость. Сегодня через Казахстан проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Европой и Азией. Мы уделяем большое внимание дальнейшему развитию Транскаспийского транспортного маршрута, коридора Север – Юг, а также полноценному использованию возможностей железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран. Казахстан нацелен на ускоренную реализацию железнодорожных проектов Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал", – заявил Глава государства.
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