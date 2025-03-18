Токаев приветствует итоги телефонных переговоров президентов России и США
Сегодня, 23:09
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Сегодня, 23:09Сегодня, 23:09
69Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует итоги телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства считает, что лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договорённостей, что крайне необходимо для обеспечения Евразийской безопасности.
Ранее Президент Казахстана призывал все вовлечённые державы к началу переговорного процесса по Украине с целью выработки "формулы мира" и на саммите БРИКС поддержал мирный план Китая и Бразилии.
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