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Токаев приветствует итоги телефонных переговоров президентов России и США

Сегодня, 23:09
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 23:09
Сегодня, 23:09
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует итоги телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства считает, что лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договорённостей, что крайне необходимо для обеспечения Евразийской безопасности. 

Ранее Президент Казахстана призывал все вовлечённые державы к началу переговорного процесса по Украине с целью выработки "формулы мира" и на саммите БРИКС поддержал мирный план Китая и Бразилии.

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