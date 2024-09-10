Токаев присвоил почетное звание "Халық қаһарманы" Сату Токпакбаеву
Сегодня, 09:24
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Сегодня, 09:24Сегодня, 09:24
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Указом президента за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан государственному деятелю Токпакбаеву Сату Бесимбаевичу присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан", передаёт BaigeNews.
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