Токаев принял заместителя председателя РОО "Организация ветеранов"
Сегодня, 12:31
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Сегодня, 12:31Сегодня, 12:31
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В ходе встречи были обсуждены вопросы развития страны и воспитания подрастающего поколения, передаёт BaigeNews.
Касым-Жомарт Токаев призвал старшее поколение принять активное участие в реализации задач, озвученных на Национальном курултае в Атырау и ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. В частности, особое внимание следует уделить продвижению института семьи и защите молодежи от таких негативных явлений, как наркомания и лудомания.
Омирзак Озганбаев высказал ряд предложений по развитию сельской местности. Он также рассказал о реализуемых инициативах "Организации ветеранов" и дальнейших планах объединения.
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