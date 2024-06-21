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Токаев принял заместителя председателя РОО "Организация ветеранов"

Сегодня, 12:31
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Токаев принял заместителя председателя РОО "Организация ветеранов" Сегодня, 12:31
Сегодня, 12:31
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В ходе встречи были обсуждены вопросы развития страны и воспитания подрастающего поколения, передаёт BaigeNews.

Касым-Жомарт Токаев призвал старшее поколение принять активное участие в реализации задач, озвученных на Национальном курултае в Атырау и ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. В частности, особое внимание следует уделить продвижению института семьи и защите молодежи от таких негативных явлений, как наркомания и лудомания.

Омирзак Озганбаев высказал ряд предложений по развитию сельской местности. Он также рассказал о реализуемых инициативах "Организации ветеранов" и дальнейших планах объединения.

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