Токаев принял заместителя председателя РОО "Организация ветеранов"

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития страны и воспитания подрастающего поколения, передаёт BaigeNews.



Касым-Жомарт Токаев призвал старшее поколение принять активное участие в реализации задач, озвученных на Национальном курултае в Атырау и ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. В частности, особое внимание следует уделить продвижению института семьи и защите молодежи от таких негативных явлений, как наркомания и лудомания.



Омирзак Озганбаев высказал ряд предложений по развитию сельской местности. Он также рассказал о реализуемых инициативах "Организации ветеранов" и дальнейших планах объединения.