Токаев принял заместителя председателя правительства России
Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от Президента России.
Сегодня, 13:03
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Сегодня, 13:03Сегодня, 13:03
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Председателя Правительства России Александра Новака, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Президент подчеркнул, что сегодня межгосударственные отношения Казахстана и России развиваются весьма динамично в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от Президента России Владимира Путина, подчеркнув высокий уровень диалога и сотрудничества между странами.
Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики.
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