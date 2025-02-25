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Токаев принял заместителя председателя правительства России

Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от Президента России.

Сегодня, 13:03
АВТОР
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Токаев принял заместителя председателя правительства России Сегодня, 13:03
Сегодня, 13:03
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Председателя Правительства России Александра Новака, передаёт BaigeNews.kz.
 
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Президент подчеркнул, что сегодня межгосударственные отношения Казахстана и России развиваются весьма динамично в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от Президента России Владимира Путина, подчеркнув высокий уровень диалога и сотрудничества между странами.

Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики.

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