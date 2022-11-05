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Акорда Сегодня, 14:49
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Фото: Акорда

Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана

Глава государства поставил перед дипломатами ряд конкретных задач.

Президент принял вновь назначенных посла Казахстана в Республике Узбекистан Бейбута Атамкулова и посла Казахстана в Австрийской Республике, постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене Алибека Бакаева,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Во время беседы с Атамкуловым глава государства подчеркнул важность дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзнических отношений, а также укрепления добрососедства между двумя странами. Президент обратил внимание на необходимость эффективной реализации ранее достигнутых на высоком уровне договоренностей.

Глава государства также принял вновь назначенного посла Казахстана в Австрийской Республике, постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене Алибека Бакаева.

На встрече Президент отметил необходимость наращивания связей с Австрией и профильными международными организациями. По его словам, Казахстан придает особое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Австрийской Республикой.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед дипломатами ряд конкретных задач по дальнейшему укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-парнерами в двустороннем и многостороннем форматах.

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#международные отношения
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:49
109
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