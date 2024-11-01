  • 1 Ноября, 17:33
  • BAIGENEWS

Токаев принял вновь назначенных должностных лиц силовых структур

Сегодня, 16:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 16:39
Сегодня, 16:39
121
Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Комитета национальной безопасности Канатая Далматова, первого заместителя министра внутренних дел Бауыржана Аленова и начальника департамента полиции Алматинской области Мейрама Абикеева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств. 

Самое читаемое

Наверх