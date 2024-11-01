Токаев принял вновь назначенных должностных лиц силовых структур

Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Комитета национальной безопасности Канатая Далматова, первого заместителя министра внутренних дел Бауыржана Аленова и начальника департамента полиции Алматинской области Мейрама Абикеева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств.