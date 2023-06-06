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Акорда Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25
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Фото: Акорда

Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека

Глава государства принял в Акорде уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, передает BaigeNews.kz. Он рассказал президенту об итогах деятельности за пять месяцев 2023 года.  
 
Из доклада Артура Ластаева: 
 
- Офис омбудсмена и его региональные представители за указанный период рассмотрели 2318 обращений граждан. 
- В целях усиления работы на местах был обновлен состав участников Национального превентивного механизма. 
- На особом контроле находится вопрос превенции жестокого обращения в детских учреждениях. В частности, проведено 213 посещений подмандатных учреждений, дано более 800 рекомендаций. 
- Проводится расследование случаев применения пыток, дан ряд специальных рекомендаций в адрес правоохранительных органов. 
 
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность обеспечения эффективной защиты прав граждан в тесном взаимодействии с соответствующими государственными органами.

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Сегодня, 17:25
133
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