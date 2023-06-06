Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека

Фото: Акорда

Глава государства принял в Акорде уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, передает BaigeNews.kz. Он рассказал президенту об итогах деятельности за пять месяцев 2023 года.



Из доклада Артура Ластаева:



- Офис омбудсмена и его региональные представители за указанный период рассмотрели 2318 обращений граждан.

- В целях усиления работы на местах был обновлен состав участников Национального превентивного механизма.

- На особом контроле находится вопрос превенции жестокого обращения в детских учреждениях. В частности, проведено 213 посещений подмандатных учреждений, дано более 800 рекомендаций.

- Проводится расследование случаев применения пыток, дан ряд специальных рекомендаций в адрес правоохранительных органов.



Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность обеспечения эффективной защиты прав граждан в тесном взаимодействии с соответствующими государственными органами.