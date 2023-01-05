Токаев принял в Акорде омбудсмена Артура Ластаева

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Глава государства принял Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Aqorda.

В ходе встречи были обсуждены новые полномочия уполномоченного по правам человека в контексте конституционной реформы по обеспечению прав граждан через обращение в Конституционный суд и Верховный суд, а также взаимодействие с Генеральной прокуратурой.