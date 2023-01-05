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Aqorda Сегодня, 17:41
99
Сегодня, 17:41
99
Фото: Aqorda

Токаев принял в Акорде омбудсмена Артура Ластаева

Глава государства принял Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Aqorda. 

В ходе встречи были обсуждены новые полномочия уполномоченного по правам человека в контексте конституционной реформы по обеспечению прав граждан через обращение в Конституционный суд и Верховный суд, а также взаимодействие с Генеральной прокуратурой.

"Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер со стороны судебной системы и правоохранительных органов в части усиления конституционных гарантий граждан в процессе уголовного правосудия и исполнения наказания. В завершение Касым-Жомарт Токаев указал на приоритетность задач, направленных на развитие института омбудсмена и усиление его потенциала. В том числе дал ряд поручений, нацеленных на дальнейшее укрепление конституционных гарантий прав человека и гражданина", - говорится в сообщении. 

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#Акорда #Токаев #омбудсмен
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:41
99
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