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Акорда Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55
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Фото: Акорда

Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда

Глава государства принял директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, передаёт BaigeNews.kz

Касым-Жомарт Токаев выразил гостье признательность за 30-летнее плодотворное сотрудничество с МВФ.

"Наше сотрудничество с Фондом складывается довольно успешно, и это сотрудничество имеет продолжение. Я весьма рад возможности поддерживать постоянные консультации с МВФ. Ваш вклад в экономическое развитие Казахстана абсолютно очевиден", – сказал президент.

В ходе встречи Токаеву расскзали о предстоящих планах МВФ в Казахстане.

Глава государства поприветствовал инициативу Фонда по открытию Регионального центра развития потенциала в Алматы, выразив уверенность в том, что он внесет большой вклад в обеспечение стабильности финансовых систем в Казахстане и Центральной Азии в целом.

Кристалина Георгиева поблагодарила Токаева за приглашение на Международный форум Астана.

"Я рада возможности присоединиться к вам сегодня на Астанинском форуме в период растущей неопределенности в мировой экономике. Наличие пространства для диалога, чтобы мы могли улучшить понимание того, как ориентироваться в этом мире, очень важно. Прежде всего, хочу отметить огромные преобразования, которые произошли в стране", – отметила глава МВФ.

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Сегодня, 10:55
129
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