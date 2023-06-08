Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда

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Глава государства принял директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил гостье признательность за 30-летнее плодотворное сотрудничество с МВФ.

"Наше сотрудничество с Фондом складывается довольно успешно, и это сотрудничество имеет продолжение. Я весьма рад возможности поддерживать постоянные консультации с МВФ. Ваш вклад в экономическое развитие Казахстана абсолютно очевиден", – сказал президент.

В ходе встречи Токаеву расскзали о предстоящих планах МВФ в Казахстане.

Глава государства поприветствовал инициативу Фонда по открытию Регионального центра развития потенциала в Алматы, выразив уверенность в том, что он внесет большой вклад в обеспечение стабильности финансовых систем в Казахстане и Центральной Азии в целом.

Кристалина Георгиева поблагодарила Токаева за приглашение на Международный форум Астана.