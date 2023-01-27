Токаев принял в Акорде акима Астаны

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом развитии Астаны в 2022 году и планах на текущий год, передает BaigeNews.kz. Женис Касымбек сообщил, что в столице появятся 100 новых ученических мест.

"Акиматом столицы по поручению президента ведется системная работа по строительству социальных объектов, развитию жилых массивов, завершению долгостроев, привлечению частных инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса. Женис Касымбек отчитался о реализации нацпроекта "Комфортная школа". В рамках проекта ведется проектирование 25 школ нового формата на 100 тысяч ученических мест, их строительство начнется в этом году", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Главе государстве также рассказали о ходе строительства станции питьевой воды (НФС-3), теплоэлектроцентрали, газовых тепловых станций. К примеру, мощность НФС-3 составит более 100 кубометров воды в сутки, газовая тепловая станция "Туран" позволит отапливать до восьми миллионов квадратных метров жилья. Объекты жизнеобеспечения планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры Астаны, благоустройству и озеленению города.