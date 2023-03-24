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akorda.kz Сегодня, 17:44
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Сегодня, 17:44
45
Фото: akorda.kz

Токаев принял управляющего МФЦА

Президент Казахстана принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства проинформирован о работе Международного финансового центра "Астана" по развитию инновационных финансовых продуктов и услуг, укреплению инвестиционной привлекательности страны, а также взаимодействию с ключевыми бизнес-партнёрами в рамках обновлённой стратегии развития МФЦА.

Касым-Жомарту Токаеву доложено о мерах по дальнейшему расширению спектра инструментов устойчивого финансирования и роли Центра в реализации цели по финансированию достижения углеродной нейтральности страны.

Глава государства отметил важную роль МФЦА в создании инфраструктуры и условий для привлечения иностранных инвестиций, а также в развитии фондового рынка и экономики Казахстана.

По итогам встречи президент акцентировал внимание на необходимости повышения конкурентоспособности Центра, создания благоприятных условий для масштабных инвестиций в актуальные инфраструктурные проекты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут.

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Сегодня, 17:44
45
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