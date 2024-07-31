$12 млрд инвестиций привлечено в Казахстан через площадку МФЦА

Глава государства принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова, передаёт BaigeNews.

В ходе встречи Бектуров рассказал о достижениях центра за первые шесть месяцев 2024 года и о планах на предстоящий период.

По его словам, на сегодняшний день через МФЦА в Казахстан привлечено более 12 млрд долларов инвестиций, что уже превышает целевой показатель, установленный к 2025 году. За весь период деятельности центра участники МФЦА перечислили в бюджет страны 115 млрд тенге, из которых 29,8 млрд тенге было выплачено за первое полугодие 2024 года.

Как отметил Бектуров, одним из основных факторов роста налоговых поступлений стало увеличение числа участников и активизация их деятельности. В первом полугодии 2024 года к МФЦА присоединилось более 500 компаний, что позволило увеличить общее количество участников почти до 3000 и создать более 7600 рабочих мест.

Управляющий МФЦА также рассказал о мерах поддержки бизнес-сообщества МФЦА и отметил, что в июне состоялось первое мероприятие в рамках инициативы AIFC Community. Он проинформировал о ходе подготовки к ежегодному мероприятию Astana Finance Days 2024, которое пройдет 5-6 сентября этого года.

Глава государства обозначил ряд задач по дальнейшему развитию МФЦА, подчеркнув необходимость усиления работы всех государственных органов и финансовых институтов по привлечению инвестиций в экономику Казахстана через активное использование инфраструктуры центра.