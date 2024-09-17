Токаев принял участие во встрече глав государств ЦА и федерального канцлера Германии

Открывая саммит, Глава государства выразил признательность Федеральному канцлеру Олафу Шольцу и лидерам стран Центральной Азии за участие и поддержку региональной кооперации, передаёт BaigeNews. Президент Казахстана отметил, что диалог на высшем уровне, старт которому был дан в Берлине в сентябре прошлого года, приобрел регулярный и доверительный характер.

– Считаю это свидетельством заинтересованности и стремления государств Центральной Азии и Германии к всестороннему развитию регионального стратегического партнерства. Наша встреча призвана не только подвести итоги совместной работы, но и наметить новые пути для дальнейшего углубления кооперации. Сегодня мы обсудим важные вопросы, касающиеся таких сфер, как торговля, инвестиции, энергетика, экология, транспорт и логистика, образование и наука. Уверен, наши конструктивные дискуссии приведут к конкретным решениям, которые принесут пользу всем нашим странам, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, сегодня открывается новая страница в истории многопланового сотрудничества в формате "Центральная Азия – Германия".

– Социально-экономический, научно-технологический прогресс Германии является хорошим примером для многих государств. Положительное влияние немецких технологий и инвестиций в самых различных сферах экономики трудно переоценить. Мы высоко ценим приверженность Германии развитию равноправного партнерства со всеми странами нашего региона. Это подтверждает принятый Социал-демократической партией Германии позиционный документ под названием "Центральная Азия: строить мосты и создавать возможности", – подчеркнул Президент Казахстана.







Он сообщил, что наша страна, твердо следуя формуле "Успешная Центральная Азия – успешный Казахстан", стремится к расширению сотрудничества в формате "Центральная Азия плюс". Поэтому полномасштабное партнерство с Германией – одним из самых развитых государств мира и крупнейшей экономикой Европейского союза – является для Казахстана и государств Центральной Азии приоритетом.