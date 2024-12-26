Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Ленинградской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В саммите наряду с Президентом Казахстана приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян (по видеоконференцсвязи), Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

На мероприятии обсуждены основные задачи и приоритетные направления дальнейшего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Участники саммита обменялись мнениями по актуальным вопросам и отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.