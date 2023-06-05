Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен", передаёт BaigeNews.kz. Начальник роты почетного караула отдал президенту рапорт о готовности к церемонии. Затем прозвучал государственный гимн и был поднят государственный флаг нашей страны.

Обращаясь к собравшимся, Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственные символы являются ярким олицетворением суверенитета и государственности.

"Небесно-голубой флаг, Ггерб и гимн священны для всего нашего народа. Независимость – это наша главная ценность, а гордо возвышающийся стяг служит воплощением высокого авторитета страны. В тяжелые времена единое знамя объединяло наших предков. Белый стяг Абылай-хана сплотил воедино весь казахский народ. Флаг лидеров движения Алаш призывал к мужеству и вызывал чувство гордости. Мы продолжаем славное дело наших отцов. Сегодня флаг независимого Казахстана гордо реет возле здания Организации Объединенных Наций. Он побывал над Землей вместе с нашими космонавтами, альпинисты вознесли его над самой высокой точкой мира, он не раз поднимался на спортивных мероприятиях под звуки нашего государственного гимна. Во всем мире узнаваем наш небесно-голубой стяг", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что долг каждого гражданина - чтить священные символы. В этом контексте он указал на воспитательное значение сегодняшней церемонии.

"Мы никому не позволим посягать на наши священные ценности. В этом году усилены меры наказания за надругательство над государственными символами. Особое внимание следует уделить разъяснительной работе среди населения. Патриотизм начинается именно с уважения к государственной символике. Мы даем хороший пример подрастающему поколению, прославляя наши государственные символы и воспитывая его в духе патриотизма и созидания. Поэтому сегодняшнее мероприятие имеет огромное просветительское и воспитательное значение", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как заявил президент, государственные символы олицетворяют историю, самобытность и светлые устремления нашего народа в будущее.

"Они несут в себе колоссальный заряд энергии, который объединяет всех граждан Казахстана, укрепляет нашу общенациональную идентичность. Во время больших праздников и знаковых спортивных побед в наших сердцах сильнее разгорается пламя любви к Родине, мы острее чувствуем гордость за свою страну. Почитание государственных символов является ярким показателем высокой гражданственности и подлинного патриотизма. Флаг, герб, гимн – это слава нашего государства и честь нашего народа. Они дают нам силу твердо идти вперед и добиваться высоких целей", – подчеркнул президент.

В ходе церемонии 12 лучших выпускников военных вузов получили офицерские погоны из рук президента – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.

В завершение роты почетного караула Службы государственной охраны, министерства обороны, министерства внутренних дел прошли торжественным маршем перед президентом и участниками церемонии.

В мероприятии приняли участие председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов, премьер-министр Алихан Смаилов, государственный советник Ерлан Карин, руководитель администрации президента Олжас Бектенов, руководители государственных органов, члены правительства, депутаты парламента, члены Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, курсанты высших военных учебных заведений и их родственники.