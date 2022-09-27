open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Токаев принял участие в акции экоактивистов в Туркестанской области
t.me/bort_01 Сегодня, 14:28
257
Фото: t.me/bort_01

Токаев принял участие в акции экоактивистов в Туркестанской области

В ходе рабочего визита в Туркестанскую область Касым-Жомарт Токаев принял участие в акции экоактивистов региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Вместе с молодыми защитниками окружающей среды Туркестанской области президент принял участие в посадке деревьев в Ботаническом саду. В беседе с участниками мероприятия он подчеркнул, что патриотизм начинается с честного труда.

"Любовь к Родине берет начало с честного и полезного труда. Каждый гражданин нашей страны должен быть трудолюбивым. Я поддерживаю всех вас и горжусь вами. Подрастающее поколение — наша надежда, будущее страны. Мы не будем вечно находиться у власти. Моя самая большая цель — открыть дорогу молодёжи", — сказал президент.

Напомним, 27 сентября Касым-Жомарт Токаев находится в Туркестанской области с рабочим визитом. Он встретился с общественностью и посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави.

Видео: t.me/bort_01
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Президент Казахстана #официальный визит #Туркестанская область
Журналист
Сегодня, 14:28
257
Поделитесь:
Наверх