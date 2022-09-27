Токаев принял участие в акции экоактивистов в Туркестанской области

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В ходе рабочего визита в Туркестанскую область Касым-Жомарт Токаев принял участие в акции экоактивистов региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Вместе с молодыми защитниками окружающей среды Туркестанской области президент принял участие в посадке деревьев в Ботаническом саду. В беседе с участниками мероприятия он подчеркнул, что патриотизм начинается с честного труда.

"Любовь к Родине берет начало с честного и полезного труда. Каждый гражданин нашей страны должен быть трудолюбивым. Я поддерживаю всех вас и горжусь вами. Подрастающее поколение — наша надежда, будущее страны. Мы не будем вечно находиться у власти. Моя самая большая цель — открыть дорогу молодёжи", — сказал президент.

Напомним, 27 сентября Касым-Жомарт Токаев находится в Туркестанской области с рабочим визитом. Он встретился с общественностью и посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави.