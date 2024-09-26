Токаев принял специального посланника президента Руанды

Глава государства принял специального посланника президента Руанды Жана Поля Ньирубутаму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Приветствуя спецпосланника, Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания своему коллеге президенту Руанды Полю Кагаме. Он выразил благодарность руандийской стороне за приверженность наращиванию многопланового сотрудничества с Казахстаном.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил положительную динамику взаимодействия с африканскими странами, подчеркнув важность дальнейшего укрепления отношений с Руандой по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки.

В данном контексте президент высоко оценил недавнее подписание Соглашения между Казахстаном и Руандой об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Жан Поль Ньирубутама поблагодарил главу нашего государства за тёплый приём, отметив значительные успехи Казахстана в политической и социально-экономической сферах.

В ходе беседы также обсуждены перспективные направления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.