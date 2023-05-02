Токаев принял сопредседателя казахско-французской Межправительственной комиссии

"Вы прибыли со специальным посланием от президента Эмманюэля Макрона. Пожалуйста, передайте ему мои наилучшие пожелания и слова искреннего уважения. Мы будем рады видеть его здесь с государственным визитом в любое удобное для него время. Считаю, что этот визит придаст серьёзный импульс развитию нашего взаимовыгодного партнёрства во многих областях. Франция – наш крупнейший партнёр в Европе. Твёрдо убеждён, что мы располагаем большими возможностями для дальнейшего сотрудничества", – заявил глава государства.

В время встречи собеседники обсудили вопросы реализации договорённостей, достигнутых по итогам визита президента Казахстана во Францию, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Президент выразил готовность обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия французского бизнеса на казахстанском рынке, особенно в сферах нефтегазохимии, зелёной энергетики, авиационной и обрабатывающей промышленности, транспорта и логистики.

В свою очередь Оливье Бешт поблагодарил президента за оказанное гостеприимство и с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и Францией.

"Ваш официальный визит в Париж в ноябре прошлого года был весьма успешным, он придал реальный политический импульс двусторонним отношениям. Знаю, что наш президент придаёт большое значение своим прекрасным отношениям с вами, что позволяет проводить обстоятельные беседы по самым важным международным вопросам. Поэтому он попросил меня приложить максимум усилий для развития нашего партнёрства. Ваша страна является надёжным партнёром, дружественным государством и единственной страной в Центральной Азии, с которой у нас установлено стратегическое партнёрство", – сказал министр-делегат.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.