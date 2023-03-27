Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена Политбюро ЦК КПК, секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию межрегионального сотрудничества. Казахстан успешно взаимодействует с Синьцзяном по многим направлениям, включая промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан придаёт большое значение углублению всестороннего сотрудничества с Китаем в духе стратегического партнерства и вечной дружбы. Президент отметил, что между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, и назвал КНР одним из ключевых торговых партнёров Казахстана.

"Я хотел бы отметить, что визит Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина в октябре прошлого года был абсолютно успешным. Мы отметили, что этот визит состоялся первым после длительного перерыва, который был вызван пандемией COVID. Мы сумели достичь очень важных соглашений, и перед правительствами двух стран, перед руководителями соответствующих регионов стоит задача успешной реализации договоренностей, достигнутых на самом высоком уровне", – заявил президент.

В свою очередь Ма Синжуй поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство и передал ему слова приветствия от Председателя КНР Си Цзиньпина.

"Основная цель моего визита заключается именно в реализации важных стратегических соглашений, достигнутых между Председателем КНР Си Цзиньпином и Вами. Мы как регион Китая ответственны за связи страны на западном направлении. Казахстан для нас является самым приоритетным направлением взаимного сотрудничества. В целом, сотрудничество Китая с Казахстаном осуществляется через Синьцзян", – заявил Ма Синжуй.

По итогам встречи глава государства подчеркнул, что визит руководителя Синьцзяна в Казахстан придаст значительный импульс дальнейшему углублению межрегиональной кооперации и наполнит её конкретным содержанием.

Касым-Жомарт Токаев также передал теплые слова поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием на пост Председателя КНР и пожелал ему успехов.