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Лента новостей

t.me/Борт №1 19 Декабря, 18:30
817
19 Декабря, 18:30
817
Фото: t.me/Борт №1

Токаев принял руководителей Halyk Bank

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с представителями финансовой группы Halyk Александром Павловым и Умут Шаяхметовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства заслушал информацию о текущей деятельности банка, перспективах развития, а также выслушал предложения по поддержке отечественного бизнеса, использованию потенциала группы в расширении экономических и деловых связей Казахстана за рубежом. 

Особое внимание было уделено участию банка в кредитовании реального сектора экономики, взаимодействию с государственными органами по разработке и внедрению цифровых услуг, а также реализации социальных проектов. 

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил деятельность группы, а также отметил актуальность и стратегическую значимость поддержки бизнеса и стимулирования финансирования казахстанской экономики.

 

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#Касым-Жомарт Токаев #президент #банк
BaigeNews.kz
19 Декабря, 18:30
817
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