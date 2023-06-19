Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана

Приветствуя Танзилу Нарбаеву, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за поддержку и активное участие в важной инициативе – Диалоге женщин стран Центральной Азии, состоявшемся сегодня в Астане.

Глава государства выразил уверенность в том, что итоги первого заседания этой площадки будут способствовать активизации внутрирегионального взаимодействия и позволят выработать долгосрочные решения в области обеспечения гендерного равенства и устойчивого развития в Центральной Азии.

Президент отметил, что визит председателя сената является наглядным примером особого характера двустороннего сотрудничества и полностью соответствует уровню стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном.

"Мы высоко оцениваем итоги моего государственного визита в Узбекистан в декабре прошлого года. 3 марта текущего года состоялась неофициальная встреча в Шымкенте, в ходе которой обсуждались наиболее актуальные вопросы взаимодействия между нашими странами. Отрадно, что ведется слаженная работа не только на правительственном уровне, но и активно развивается межпарламентская дипломатия. Поэтому я приветствую проведение второго Межпарламентского форума в следующем году в Самарканде", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Танзила Нарбаева поблагодарила за тёплый прием и передала слова приветствия от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Мы высоко оцениваем широкомасштабные реформы, которые осуществляются под вашим руководством в Казахстане. Хочу поздравить вас с успешным проведением крупных мероприятий, способствовавших политической модернизации всей системы Казахстана. Ваша страна идет в правильном пути и народ активно поддерживает реформы, которые вы осуществляете. Мы видим и радуемся этому", – отметила председатель сената.

В завершение глава государства высказал тёплые слова приветствия и добрые пожелания в адрес лидера Узбекистана.