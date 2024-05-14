Токаев принял председателя правления "Казпочты" Асел Жанасову

Президенту представлены результаты деятельности АО "Казпочта" за 2023 год и текущее финансовое положение компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как сообщила Асел Жанасова, впервые за пять лет компания получила прибыль в размере 2,4 млрд тенге и выплатила акционеру дивиденды в размере 1,5 млрд тенге. Общий объём налоговых отчислений и пошлин составил 32,7 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву доложено, что за последний год объём посылок увеличился на 35%, вдвое возросла скорость доставки посылок внутри страны.

Глава государства проинформирован о том, что АО "Казпочта" установила партнёрские отношения с YTO Express Group.

Компания намерена открыть высокотехнологичный склад класса "А" в Алматы площадью около 40 000 квадратных метров. Объект должен стать ключевым транзитным узлом на евразийском пространстве, повысив транзитный потенциал Казахстана на маршрутах из Китая в ЕС, ЕАЭС и Центральную Азию.

Наряду с этим президент ознакомлен с текущим состоянием инфраструктуры и сети отделений по стране.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению и увеличению логистического потенциала компании.