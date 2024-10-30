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Токаев принял председателя правления G42 Пенг Сяо

Сегодня, 18:23
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akorda.kz Сегодня, 18:23
Сегодня, 18:23
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана принял председателя правления G42 Пенг Сяо. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев проинформирован о ходе реализации договорённостей по развитию технологий искусственного интеллекта в Казахстане, достигнутых в рамках предыдущих встреч, передаёт BaigeNews.kz.

Собеседники обсудили перспективы сотрудничества по внедрению системы Smart City, которая направлена на улучшение качества жизни горожан с помощью современных технологических решений.

Также были рассмотрены дополнительные возможности для расширения взаимодействия между Казахстаном и компанией G42 в области инновационных технологий и создания умных инфраструктур.

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