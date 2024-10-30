Токаев принял председателя правления G42 Пенг Сяо
Сегодня, 18:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:23Сегодня, 18:23
103Фото: akorda.kz
Президент Казахстана принял председателя правления G42 Пенг Сяо. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев проинформирован о ходе реализации договорённостей по развитию технологий искусственного интеллекта в Казахстане, достигнутых в рамках предыдущих встреч, передаёт BaigeNews.kz.
Собеседники обсудили перспективы сотрудничества по внедрению системы Smart City, которая направлена на улучшение качества жизни горожан с помощью современных технологических решений.
Также были рассмотрены дополнительные возможности для расширения взаимодействия между Казахстаном и компанией G42 в области инновационных технологий и создания умных инфраструктур.
Самое читаемое
- Без КСК и ОСИ: бесхозные малоэтажки Костаная выживут зимой благодаря спонсорам
- Мошенники нашли новый способ обмана казахстанцев
- Перевязали и стреляли в беременную собаку: зооволонтёр из Атбасара борется за права животных
- Ездить по Казахстану можно будет без удостоверения личности
- Как книгам победить гаджеты: лайфхаки библиотекаря и советы психолога