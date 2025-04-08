Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит спикера израильского парламента в Казахстан подтверждает общую приверженность укреплению казахско-израильских отношений, передаёт BaigeNews.kz. Глава государства отметил значимость данного визита с точки зрения рассмотрения перспектив двустороннего сотрудничества.

Особое внимание в ходе встречи было уделено торгово-экономическому партнерству.

Еще одной важной темой обсуждения стала кооперация в области управления водными ресурсами. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил разработанные в Израиле передовые технологии и подтвердил готовность к партнерству в этой сфере.

Амир Охана поблагодарил Президента Казахстана за теплый прием. По его словам, многоплановые связи между двумя странами продолжают успешно развиваться, открывая новые возможности для взаимодействия.

Ранее мы сообщали, что президенты Казахстана и Сербии подчеркнули значимость активизации торгово-экономических и инвестиционных связей.