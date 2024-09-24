Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о реализации комплексного Плана по противодействию теневой экономике, передаёт BaigeNews.

Жанат Элиманов также представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов в соответствие с рекомендациями FATF.

В завершение Президент Касым-Жомарт Токаев дал вновь назначенному председателю Агентства ряд поручений, направленных на снижение уровня теневой экономики и обеспечение прозрачности финансовой сферы.