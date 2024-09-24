Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
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В ходе встречи Глава государства был проинформирован о реализации комплексного Плана по противодействию теневой экономике, передаёт BaigeNews.
Жанат Элиманов также представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов в соответствие с рекомендациями FATF.
В завершение Президент Касым-Жомарт Токаев дал вновь назначенному председателю Агентства ряд поручений, направленных на снижение уровня теневой экономики и обеспечение прозрачности финансовой сферы.
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