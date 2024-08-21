Токаев принял основателей компании Kaspi.kz
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Глава государства принял основателей Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе. Президент проинформирован о результатах работы компании и планах по созданию новых сервисов для развития малого и среднего предпринимательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Согласно представленной главе государства информации, сегодня около 700 тысяч отечественных предпринимателей развивают свой бизнес с помощью технологий от Kaspi.kz. Только за 6 месяцев 2024 года проведены безналичные оплаты за товары и услуги на 12 трлн тенге, зарегистрировано 150 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Казахстанцы получили возможность своевременно оплачивать налоги с помощью онлайн-сервисов, созданных совместно с государственными органами. За 6 месяцев 2024 года таким образом уплачено более 1,1 трлн тенге налогов и других платежей в бюджет.
Президент отметил важность дальнейшего содействия малому и среднему предпринимательству в Казахстане и в этой связи выразил поддержку акционерам Kaspi.kz.
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